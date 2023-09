Ana Bogdan (71 WTA) a eliminat-o pe Jaqueline Cristian (107 WTA), scor 4-6, 6-1, 7-6 (1), în sferturile de finală ale turneului de calibru WTA 125k de la Parma.

Imediat după încheierea partidei întinse pe durata a 2 ore și 27 de minute, sportiva născută în Sinaia a vorbit despre relația sa de prietenie cu Jaqueline Cristian, dezvăluind că s-a străduit din răsputeri să uite de amiciție în timpul confruntării din Italia.

Ana Bogdan's on-court interview after defeating fellow Romanian Jaqueline Cristian in the QF in Parma. pic.twitter.com/lM8lteIG6L