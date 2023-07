Ana Bogdan (30 de ani, 49 WTA) și Irina Begu (32 de ani, 31 WTA) se vor întâlni în finala competiției WTA 125k de la Iași. Dacă în 2022 sportiva din Sinaia a ieșit campioană, ediția din 2023 îi va aduce un ultim act, în care își va măsura forțele cu o conațională, în încercarea de a-și apăra titlul.

După victoria scor 6-3, 4-6, 6-3, semnată în fața Ralucăi Șerban, Ana Bogdan a fost profund emoționată, dar și mulțumită de rezultat și de susținerea pe care a primit-o din partea publicului ieșean.

Ana Bogdan: „Am trăit semifinala mai intens decât tot turneul de anul trecut.”

„Mă bucur că am învins astăzi, că m-am învins pe mine, de fapt. N-aveți cât de mult contează pentru mine susținerea voastră. Am trăit intens, de la primul punct al meciului până la ultimul. Cred că anul trecut nici măcar toată săptămâna nu a fost atât de intensă precum această partidă. Ce îmi bate inima!”, a spus Ana Bogdan, în interviul oferit pe teren.

„Nu știu cât a fost tactic, cât a fost mental. Nu am jucat extraordinar de bine, dar asta și pentru că ea nu m-a lăsat să îmi fac jocul. Mă bucur că am fost puternică și că am stat acolo până la final,” a adăugat Bogdan.

Ana Bogdan's on-court interview with Raluca Olaru after defeating Raluca Serban to qualify for the Iasi final once again. pic.twitter.com/QoBbTkXjkg — Romanian Tennis (@WTARomania) July 22, 2023

Mai târziu, Irina Begu a revenit de la 0-1 la seturi împotriva Tamarei Zidansek, din Slovenia, pe care a învins-o, 5-7, 6-4, 6-3.

Întrebată cum a reușit să revină de la set și break pentru adversară, pentru a doua oară, Begu a oferit un răspuns cât se poate de onest: „Sincer, nu știu!”

Irina Begu: „Mi-am dorit foarte mult să ajung în finală aici și să fie o finală românească.”

„Probabil ambiția, faptul că mi-am dorit foarte mult să ajung în finală aici și să fie o finală românească, eu cred că turneul și-a îndeplinit obiectivul. Am luptat, chiar dacă nu am avut o stare extraordinar de bună în primul set și nu am avut multă încredere în anumite momente, dar per total cred că am făcut un meci bun.

Tamara e o jucătoare de top, cu rezultate foarte bune pe zgură și mă așteptam la un meci greu. Pot spune doar că sunt bucuroasă și vă mulțumesc pentru susținere, a contat enorm astăzi pentru mine și vă aștept și în finală”, a declarat Irina Begu la finalul semifinalei.