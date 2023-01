Rafael Nadal abordează Australian Open 2023 cu 6 eșecuri în ultimele 7 meciuri: declarația făcută de spaniol

Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) va fi principal cap de serie în ediția 2023 a Openului Australian, doar a doua pe care o abordează din postura de campion en-titre, după turneul din 2010.

Campion în 2009 și 2022 la Melbourne, tenismenul din Manacor a ajuns favoritul număr unu în urma retragerii compatriotului Carlos Alcaraz din competiție, cauzate de o accidentare.

Rafael Nadal și Novak Djokovic, principalii favoriți la câștigarea Australian Open 2023

Rafael Nadal și Novak Djokovic au câștigat 11 din ultimele 15 ediții ale Openului Australian.

Forma recentă a jucătorului iberic nu este mulțumitoare, din punctul de vedere al rezultatelor, Rafael Nadal pierzând șase din ultimele șapte meciuri oficiale, inclusiv ambele jucate în noul sezon, în cadrul United Cup.

În ciuda eșecurilor suferite în meciurile cu britanicul Cameron Norrie și australianul Alex De Minaur, Rafael Nadal își păstrează speranța și crede că antrenamentele bune se vor translata și în timpul meciurilor oficiale, o dată cu Grand Slam-ul de la antipozi.

Rafael Nadal, campion en-titre și cap de serie numărul unu, la Australian Open 2023

„E adevărat că la ultimele turnee nu am reuşit să evoluez la standardele mele. Aici, la Sydney, am pierdut două meciuri la început de an, dar nu sunt nefericit cu modul în care am pregătit Australian Open. Cred că sunt într-o formă bună, dar trebuie să demonstrez asta şi în meciuri. Simt însă că sunt pe drumul cel bun, am încredere,” a spus Rafael Nadal, optimist, notează Punto de break.

Australian Open 2023 se joacă în perioada 16-29 ianuarie, iar tragerea la sorți a tabloului principal va avea loc joi, 12 ianuarie. Aceasta va stabili dacă Nadal și Djokovic se vor putea întâlni înainte de finala turneului sau nu.