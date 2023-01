Expulzat în 2022, iar în 2023, îmbrățișat: cum ar putea juca Novak Djokovic infectat cu COVID la Australian Open

Dacă în prima lună a anului 2022, Novak Djokovic (35 de ani, 5 ATP) a fost în mijlocul unui scandal imens, cauzat de neînțelegerile dintre autoritățile australiene și organizatorii Grand Slam-ului din Melbourne, începutul noului an l-a surprins pe tenismenul sârb ajungând în liniște la Melbourne.

Novak Djokovic a fost văzut semnând postere și pozându-se alături de fani, înainte de a părăsi zona aeroportului din Melbourne, informează 9News Melbourne.

Diferența dintre 2022 și 2023 este uriașă, în ce privește Australia și tratamentul acordat sportivilor, în contextul pandemic.

Directorul turneului, Craig Tiley, a anunțat că nu va forța niciun sportiv să dezvăluie rezultatele testelor PCR făcute, în consecință existând posibilitatea ca Novak Djokovic să joace la Australian Open 2023 nu doar nevaccinat, ci și infectat cu COVID-19.

„Le-am comunicat clar sportivilor și angajaților noștri, în număr de peste 12,000. Le recomandăm tuturor celor care nu se simt bine și au simptome COVID puternice să își reducă contactul social și să rămână acasă.

Presupunem că vor fi jucători care vor concura având COVID-19, pentru că nu vom forța pe nimeni să ne comunice rezultatele testelor PCR făcute,” a declarat Craig Tiley, notează Punto de break.

În 2022, Novak Djokovic a fost deportat din Australia și, implicit, i-a fost negată participarea în Openul Australian.

