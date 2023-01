De două ori campioană a Openului Australian, în 2012 și 2013, Victoria Azarenka (25 WTA) este în căutarea celui de-al treilea titlu la Melbourne, la 33 de ani. Numărul 25 WTA a impresionat în turneul WTA 500 de la Adelaide 2 prin modul în care și-a făcut intrarea pe teren, înainte de startul partidei cu rusoaica Veronika Kudermetova (9 WTA).

„Vika” a intrat pe teren purtând tricoul echipei Paris Saint-Germain, dar fără a avea numele vreunui jucător inscripționat pe spate. „Ești Messi, Mbappe sau Neymar, Vika?”, a fost întrebarea amuzantă pusă de We Are Tennis, după intrarea în teren a sportivei din Belarus.

Are you more Messi, Mbappé or Neymar Vika?

