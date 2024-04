Alex de Minaur, mesaj cu impact pentru Rafael Nadal

Jucătorul australian de tenis a vorbit la conferința de presă despre campionul spaniol, după ce l-a învins în primul tur la Barcelona.

„Încă de când am văzut tragerea la sorți, am fost conștient că voi avea șansa să joc împotriva lui , și că, dacă ar fi fost să se întâmple, ar fi fost un meci unic, deloc comparabil cu cele pe care le-am avut în trecut.

În trecut, m-ar fi preocupat mai mult tacticile sau ce vreau să fac bine. Sunt foarte fericit cu modul în care am gestionat situația. Evident, ca întregul tenis mondial, sunt trist, pentru că nimeni nu vrea ca Rafa să se retragă din tenis.” a declarat Alex de Minaur, după meci.

