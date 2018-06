"Sergio Ramos, cel mai bun de la Uruguay!" Cum a fost surprins Salah la golul marcat de Uruguay! FOTO

Mohamed Salah era marea speranta a Egiptului la Mondial. El nu a putut sa joace cu Uruguay.

Uruguay s-a impus contra Egiptului in al doilea meci din grupa A, scor 1-0. Gimenez a marcat golul victoriei cu capul in minutul 90, in urma unui corner.

A fost un meci destul de slab, dar cu mai multe ocazii mari de gol pentru sud-americani pe final.

Salah a asteptat pe margine sa fie introdus, insa in cele din urma selectionerul Hector Couper a renuntat sa-l mai trimita in teren.

"Cel mai bun jucator de la Uruguay a fost Sergio Ramos", comenteaza amar internautii pe Twitter.

Salah a fost surprins cu capul plecat dupa reusita lui Gimenez din minutul 90, cand era clar ca Egiptul va fi invinsa in prima partida de la Cupa Mondiala.

Azi, Salah a implinit 26 de ani.