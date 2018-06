BREAKING NEWS: Ronaldo, doi ani de inchisoare cu suspendare! Va plati 18,8 milioane de euro pentru infractiuni fiscale

Cristiano Ronaldo a ajuns la o intelegere cu fiscul spaniol!

A acceptat pedeapsa propusa de autoritatile fiscale: doi ani de inchisoare cu suspendare si plata unor despagubiri in valoare de 18,8 milioane de euro!

Ronaldo isi recunoaste astfel 4 delicte fiscale, anunta El Mundo. Superstarul lui Real nu va sta inchis nicio secunda in urma acordului cu fiscul.



Anuntul oficial vine chiar in ziua in care Cristiano va debuta la Mondial. Diseara se joaca Spania - Portugalia.

Cristiano a cerut ca instanta sa transforme pedeapsa cu inchisoarea intr-o amenda, iar judecatorul e asteptat sa se pronunte in aceasta speta in perioada urmatoare.