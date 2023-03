În lumea costisitoare a tenisului, până și jucătorii din top 100 ATP și WTA sunt nevoiți să își planifice atent parcursul calendaristic. Turneele de calibru 1000, precum cele organizate la Indian Wells le oferă tenismenilor de pe tabloul principal o gură de oxigen, din punct de vedere financiar.

Cu €17,572 este răsplătită calificarea în turneul propriu-zis la Indian Wells, performanță care poate fi atinsă fie prin poziția ocupată în clasamentul WTA, fie prin depășirea calificărilor.

Sorana Cîrstea a câștigat €52,518 pentru cele 110 minute de joc din primele două tururi

În ediția 2023 a turneului WTA 1000 de la Indian Wells, Sorana Cîrstea s-a calificat direct pe tabloul principal, iar primele două tururi i-au adus victorii scurte. În runda inaugurală, Cîrstea a trecut de Kimberly Birrell (115 WTA), scor 6-3, 6-2, în doar 81 de minute de joc, iar turul secund a înregistrat o altă calificare a sportivei din România, de această dată survenită după o retragere a adversarei Madison Keys, la scorul de 6-1 (20 WTA).

Doar 29 de minute a stat pe teren Sorana Cîrstea, care i-a fost superioară oponentei clasate în top 20 WTA. Însumând minutele de joc ale româncei, în primele două tururi competiționale, Sorana Cîrstea a stat 110 minute pe teren.

Sorana Cîrstea, la o victorie distanță de optimile Indian Wells

Întrucât suma acordată pentru calificarea în turul 3 este de €52,518, jucătoarea din Târgoviște a avut o șansă deosebită, având în vedere efortul depus, în timp, pentru cele două succese.

Calculat per oră, Sorana Cîrstea a făcut peste 26,000 de euro per oră, la Indian Wells, un număr incredibil, dar din care sportiva din România va fi nevoită să își acopere multe costuri inerente ale vieții în circuitul WTA. În plus, premiilor financiare adjudecate de tenismeni în SUA li se aplică o taxă de aproximativ 30%.

În turul 3, Sorana Cîrstea va primi replica americancei Bernarda Pera (43 WTA). Partida va avea loc luni-seară, după ora 20:00.

