Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, cap de serie numărul 32, a reuşit o victorie strânsă în faţa americancei Peyton Stearns, antrenată de Gabriel Trifu, cu 4-6, 6-4, 6-3, iar în turul al treilea de la Indian Wells o va înfrunta pe poloneza Iga Swiatek, liderul mondial.

Britanica de origine română Emma Răducanu a arătat o formă bună şi a învins-o cu 7-6 (7/3), 6-2 pe poloneza Magda Linette, cap de serie numărul 20, în turul secund.

Răducanu va juca în turul următor contra braziliencei Beatriz Haddad Maia, cap de serie numărul 13.

Calificarea în turul al treilea este recompensată cu un cec de 55.770 de dolari şi cu 65 de puncte WTA.

