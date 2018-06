"O sa dau TOTUL in finala!" Simona, cel mai bun meci de la Roland Garros! Ce spune despre adversara de sambata

Finala Roland Garros e sambata de la ora 15:00 la PROTV!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep e fericita. A ajuns din nou in finala Roland Garros si are o noua sanse sa castige un Grand Slam. E turneul ei preferat si se simte din ce in ce mai bine la Paris.

Halep spune totusi ca nu a murit nimeni dupa ce a pierdut trei finale, insa promite sa dea totul pentru a reusi marea performanta.



"Stiu ca fanii mei din toata lumea spera ca voi castiga primul Grand Slam. Am pierdut trei finale pana acum si nu a murit nimeni. E mai important sa ma concentrez pe mine in acest moment e mai important decat tactica.

Am o noua sansa la victorie in finala si sper sa ma descurc mai bine decat anul trecut. Am fost condusa cu 2-4 in setul al doilea, dar am luptat pentru fiecare minge, am impins-o in spate si am jucat cum am jucat", a spus Simona Halep.

"M-am simtit puternica pe picioare, am deschis terenul bine si nu am impins mingea. Am incercat sa fiu mai agresiva pentru ca stiam bine cu Garbine, stiam ce poate ea sa faca."

"Stephens si Keys sunt adversare puternice, dar eu trebuie sa ma concentrez pe mine si sa fiu calma. Azi m-am simtit pozitiva pe teren. La finala voi lupta pentru fiecare minge.. Stiam ca trebuia sa fiu agresiva cu Muguruza. A fost un nivel ridicat in primul set. Am jucat foarte bine, al doilea cel mai bun meci al meu de aici. Primul a fost contra Sharapovei", a mai spus Simona.

Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, in finala turneului de la Roland Garros, joi, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4.

Halep (26 de ani) va disputa sambata a patra sa finala de Mare Slem, a treia la Roland Garros, dupa cele din 2014 si 2017, si a doua din acest an, dupa ce a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open.

Simona Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, obtinand o victorie clara in fata numarului trei mondial, dupa o ora si 32 de minute.

Muguruza (24 ani, 3 WTA), campioana en titre de la Wimbledon, are acum 3-2 in meciurile directe cu Halep, pe care a invins-o in 2014, in turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, in 2015 in Fed Cup, cu 6-4, 6-3, si anul trecut in finala la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie de pana acum a Simonei s-a inregistrat in 2015, in optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, in semifinale, iberica a beneficiat de retragerea romancei, accidentata.