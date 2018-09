Lovitura care SFIDEAZA FIZICA! Ce a putut sa faca Federer la US Open! Reactia lui Kyrgios e de milioane

Roger Federer a obtinut victoria in turul trei la US Open, insa a si reusit punctul turneului.

Roger Federer s-a impus in turul al treilea in fata lui Nick Kyrgios, scor 6-4, 6-1, 7-5, la capatul unui meci care a durat o ora si 46 de minute de joc. Pe langa calificarea in optimile de finala la Flushing Meadows, elvetianul in varsta de 37 de ani a reusit punctul turneului.

In setul decisiv, la scorul de 3-3, cand Kyrgios se afla la serviciu, australianul parea in control total al punctului si credea ca i-a pus capat punand o scurta, insa elvetianul s-a apropiat in graba de jumatatea terenului si a lovit pe langa fileu, mingea intrand in teren. Cu aceasta “bijuterie”, Federer a ridicat toata arena Arthur Ashe in picioare, iar pe Kyrgios l-a lasat cu gura cascata in propriul teren. Nu numai lovitura elvetianului a devenit virala pe internet, ci si reactia australianului.

In optimi, Federer va juca tot impotriva unui australian, John Millman, iar in sferturi, Roger s-ar putea intalni cu Novak Djokovic.