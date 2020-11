Novak Djokovic spera sa-i intreaca pe Federer si Nadal: "Daca nu as crede, m-as retrage azi!" | Care este obiectivul declarat al liderului ATP pentru 2021 

Novak Djokovic este incredintat ca ii poate intrece pe Rafael Nadal si Roger Federer in toate recordurile istorice.

La 33 de ani, Novak Djokovic va incheia al saselea an al carierei din postura de lider mondial. Intr-un an care a numarat doar trei turnee de mare slem, sarbul a triumfat doar la Australian Open, putandu-se declara doar partial satisfacut, in conditiile in care are un palmares convingator in acest an, 39-3.

Situat pe locul doi in clasamentul all-time al turneelor de mare slem castigate, avand 17 in vitrina, cu trei mai putine decat ocupantii primei pozitii, Roger Federer si Rafael Nadal, Novak Djokovic este increzator in ceea ce priveste viitorul pe termen scurt si mediu.

"Daca nu as crede ca pot castiga alte turnee de Grand Slam, m-as retrage astazi. Nu este prea tarziu sa devin cel mai titrat jucator din istorie. Dorinta mea e uriasa, iubesc inca sa joc tenis, iar obiectivele mele sunt aceleasi: sa obtin cele mai multe Grand Slam-uri," a afirmat Novak Djokovic imediat dupa finala pierduta la Roland Garros 2020, scor 0-6, 2-6, 5-7 in fata lui Rafael Nadal.

"Daca anul viitor voi reusi sa imi ating obiectivele, ulterior ma voi concentra si mai mult pe turneele de Mare Slem. In termeni de abordare, conservare de energie si program. Voi trage de mine cat timp voi simti ca am energie in picioare," a adaugat 'Nole' potrivit Tennis365.com, informeaza Eurosport, referindu-se prin obiective, in cel mai probabil caz, la depasirea recordului de saptamani petrecute ca numar 1 ATP, unde mai are de bifat doar 18 saptamani pentru a deveni lider istoric.

Clasament numar de saptamani petrecute ca numar 1 ATP



1. Roger Federer, 310

2 Novak Djokovic, 294 (-16)

3. Pete Sampras, 286

4. Ivan Lendl, 270

5. Jimmy Connors, 268

6. Rafael Nadal, 209