Novak Djokovic, la un pas să câștige $4,7 milioane într-o singură săptămână: ce a spus când a fost întrebat despre bani

$4,740,300 este suma pe care Novak Djokovic o va putea obține la Turneul Campionilor, în cazul în care acesta îl va învinge pe Casper Ruud, în finala competiției.

Câștigător al grupei cu victorii pe linie, semnate împotriva lui Tsitsipas, Rublev și Medvedev, Djokovic are prima șansă în finala care îi poate confirma statutul de cel mai prolific tenismen din istorie, din punct de vedere financiar.

În această săptămână, Novak Djokovic a devenit primul tenismen care depășește borna de $160 de milioane câștigate exclusiv din rezultatele obținute pe teren.

Întrebat despre bani, înaintea finalei Turneului Campionilor de la Torino, Novak Djokovic a menționat că sumele vehiculate nu sunt niciodată sumele finale care ajung în conturile tenismenilor, iar acestea se împart mereu cu membrii echipei și familiei.

„Oamenii pot să vadă sumele pe care le câștigăm. Despre ce nu scrie presa sunt taxele și impozitele. Dar e în regulă. Nu pot să stau aici și să vorbesc despre bani ca fiind o problemă în viața mea. Am fost foarte binecuvântat și norocos.

Banii vin drept o consecință a tenisului meu și a succesului pe care l-am avut, alături de familie și echipă. Cred că fiecare euro pe care l-am câștigat a fost prin muncă grea și lacrimi.

Nu iau nimic de-a gata, pentru că știu cum e să nu ai nimic de pus pe masă, o familie cu cinci oameni, război, sancțiuni. Să nu uităm de unde provin și în ce eră am crescut eu.

Știu exact partea opusă a situației, lucru care mă ajută în viață să apreciez totul și mai mult,” a declarat Novak Djokovic, care a copilărit în timpul Războaielor Iugoslave.

Novak Djokovic îl va întâlni pe Casper Ruud în finala Turneului Campionilor duminică, 20 noiembrie, de la ora 20:00.

Djokovic on possibly earning $4.7 million by winning the ATP Finals ???????? pic.twitter.com/Z35b91RAr3