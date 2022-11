„Ce s-a întâmplat a fost o tărășenie!” Rafael Nadal se bucură că Novak Djokovic îi va fi rival la Australian Open 2023

Campionul Australian Open 2022, Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) a catalogat „tărășenie” seria de evenimente neplăcute prin care Novak Djokovic (35 de ani, 8 ATP) a trecut în ianuarie 2022, încercând să participe la primul Grand Slam al sezonului.

Deplasat în Australia dar forțat să părăsească țara, două săptămâni mai târziu, din cauza unor neînțelegeri uriașe între autoritățile australiene pe tema acordării unei scutiri de vaccinare anti-COVID, Novak Djokovic are actualmente cu un titlu de mare șlem mai puțin decât Rafael Nadal, distanță pe care o poate acoperi, dacă va triumfa pentru a zecea oară la Melbourne, în ianuarie 2023.

Dublu campion al Openului Australian, Rafael Nadal va încerca să își apere titlul la Melbourne

„Întotdeauna am spus-o: tenisul e mai bun atunci când cei mai buni jucători sunt pe teren. Nu trebuie să creăm povești. Chiar dacă a fost o mare tărășenie, ce s-a întâmplat anul trecut în Australia - nu a fost un lucru bun pentru sportul nostru - a trecut. Roger Federer nu mai joacă. Eu am ratat multe Grand Slam-uri din cauza accidentărilor. Anul trecut, Novak Djokovic nu a putut juca. A trecut.

Ce urmează, Novak va putea juca din nou. E cea mai bună veste posibilă, mai ales știind că virusul se află sub mai mult control, aparent, în întreaga lume. Așadar de ce nu? Mă bucur pentru el, pentru turneu și pentru fani,” a declarat Rafael Nadal despre participarea lui Novak Djokovic la Australian Open 2023, notează Tennis Majors.

Cum a reacționat Novak Djokovic când a auzit că va primi viză pentru Australia

„A fost o ușurare, știind prin ce am trecut eu și apropiații mei în acest an și luând în considerare ce s-a întâmplat în Australia. Nu puteam să primesc vești mai bune. Australian Open a fost cel mai bun Grand Slam pentru mine.



Cele mai bune amintiri le am de acolo. Cu siguranță că vreau să mă întorc, să joc tenis, să fac ce știu eu cel mai bine și să am parte de o vară australiană grozavă,” a declarat Novak Djokovic, potrivit The Guardian.

Ministrul Imigrației, Andrew Giles a confirmat că a decis să revoce anularea vizei, efectuată de Alex Hawke, fostul ministru. „Decizia de a revoca anularea vizei nu înseamnă că hotărârea inițială a fost greșită,” a punctat Andrew Giles, motivând că Novak Djokovic va primi o viză temporară, pentru a putea intra în Australia.

Australian Open 2023 va avea loc în perioada 16-29 ianuarie, iar Novak Djokovic va căuta să câștige al zecelea titlu de campion la Melbourne, în carieră.