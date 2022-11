„M-a bătut cu puținele arme pe care le are!” Scandal la Turneul Campionilor, după ce Tsitsipas a fost eliminat de Rublev

Tenismenul grec, Stefanos Tsitsipas (24 de ani, 3 ATP) a acceptat cu dificultate eșecul suferit în favoarea rusului Andrey Rublev (25 de ani, 7 ATP) în meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele Turneului Campionilor.

Învins de Rublev după ce a condus cu 1-0 la seturi, scor final 3-6, 6-3, 6-2, Stefanos Tsitsipas nu s-a putut abține să nu facă o remarcă acidă la adresa oponentului său, în conferința de presă susținută după încheierea partidei.

Stefanos Tsitsipas: „Am fost mai bun, mai creativ, nici nu trebuie să spun asta, cred că e evident.”

„Am simțit că am fost jucătorul mai bun, că am fost jucătorul care a putut să facă mai mult cu mingea azi. Am fost mai creativ, nici nu trebuie să spun asta, cred că e evident, dar a reușit să câștige, cu puținele arme pe care le are. Le-a folosit în avantajul lui,” a continuat Stefanos Tsitsipas disputa cu Andrey Rublev, până și după ultimul punct jucat pe teren.

Stefanos Tsitsipas a încheiat Grupa Roșie pe locul 3, cu un punct în fața rusului Daniil Medvedev, dar în spatele celor două locuri care au garantat accesul în semifinale, ocupate de Novak Djokovic și Andrey Rublev.

În semifinalele Turneului Campionilor, Novak Djokovic îl va întâlni pe Taylor Fritz, sâmbătă, de la ora 15:00, iar de la ora 22:00, Casper Ruud și Andrey Rublev se vor duela pentru a stabili numele celui de-al doilea finalist.

"He prevailed with the few tools that he has." Shots fired ???? pic.twitter.com/zuorMMHI1R — Tennis Channel (@TennisChannel) November 18, 2022

Andrey Rublev: „Dacă o luăm lovitură cu lovitură... backhand-ul și forehand-ul lui nu sunt mai bune decât ale mele.”

„Nu știu dacă am puține arme. Dacă o luăm lovitură cu lovitură, cred că backhand-ul lui nu e mai bun decât al meu, forehand-ul lui nu e mai bun decât al meu, viteza servei sale nu e mai mare decât a mea. E mai rapid pe teren, dar dacă o luăm lovitură cu lovitură... e jucătorul mai bun, pentru că e clasat mai sus și pentru că a obținut rezultate mai bune. E evident, nu există îndoială, dar nu cred că l-am bătut cu puține arme.

Anul acesta am pierdut de două ori cu el în trei seturi, iar acum l-am bătut în trei seturi. Întotdeauna am jucat meciuri dure, strânse. Doar în finala turneului de la Monte Carlo a jucat foarte bine și m-a distrus, dar, în rest, au fost toate meciuri grele,” a răspuns tenismenul din Federația Rusă, Andrey Rublev, care, mai devreme în această săptămână, și-a folosit vocea pentru a face apel la pace, în contextul războiului pornit de autoritățile țării sale în Ucraina.