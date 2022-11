Novak Djokovic (8 ATP) a câștigat Grupa Roșie a Turneului Campionilor având victorii pe linie, dar ultima partidă din faza grupelor a împins limitele fizice ale tenismenului sârb la maximum.

În vârstă de 35 de ani, campionul Wimbledon 2022 a început să tremure incontrolabil când Daniil Medvedev (5 ATP) a trimis partida în setul decisiv. La scorul de 6-3, 6-7 (5), Novak Djokovic a luat prosopul în mâini și și-a acoperit fața, moment în care fanii au putut observa tremurul evident acuzat de jucătorul din Balcani.

Djokovic a depășit momentul cu brio, impunându-se, în final, scor 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2), după 3 ore și 11 minute de joc. De fapt, Novak Djokovic ar fi avut libertatea de a se retrage din ultima partidă, având în vedere că era deja calificat în acel moment, dar acesta a răspuns, în stilul său caracteristic, relatând că nu efectuează astfel de calcule atunci când se află pe teren.

„Nu o să intru în detalii. Nu cred că este un loc pentru a împărtăși aceste lucruri. De ce ar trebui să o fac? Nu vreau să dezvălui prin ce trec, mai ales în fața adversarilor mei. Cu toții trăim zile în care ducem lupte mai grele, din punct de vedere fizic.

Aceasta a fost una dintre zilele grele pentru mine și sunt mândru că am depășit-o. Nu sunt cel mai proaspăt om din lume, la ora actuală, dar sunt mulțumit că am fost în stare să câștig partida, având în vedere circumstanțele. Nu sunt îngrijorat, din punct de vedere fizic, iar această victorie mi-a crescut nivelul de încredere,” a punctat Novak Djokovic după meci, conform Tennis world Italia.

În semifinalele Turneului Campionilor, Novak Djokovic îl va întâlni pe Taylor Fritz, sâmbătă, de la ora 15:00, iar de la ora 22:00, Casper Ruud și Andrey Rublev se vor duela pentru a stabili numele celui de-al doilea finalist.

UN. REAL. ????

After 3 hours 11 minutes @DjokerNole comes through a crazy match against Medvedev and makes it 3 for 3 in the Red Group!#NittoATPFinals pic.twitter.com/bkAfF8ndem