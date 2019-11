Novak Djokovic, IRONIZAT de Ion Tiriac pe tema noului presedinte ATP - „Nu stiu ce vrea, i-a fost foame cand a fost mic si nu il inteleg.” 

Novak Djokovic a fost ironizat de Ion Tiriac in cel mai recent interviu acordat de miliardarul roman.

Ion Tiriac a dezvaluit intr-un interviu acordat recent pentru Tennis Magazine ca Novak Djokovic, numarul 2 ATP si-a dorit inlaturarea fostului presedinte ATP, Chris Kermode.

Incepand cu 1 ianaurie 2020, italianul Andrea Gaudenzi, fost tenismen de calibru top 100 ATP va prelua sefia circuitului masculin. Printre deciziile preliminare ale lui Gaudenzi se numara mutarea Turneului Campionilor de la Londra la Torino, incepand cu editia 2021.

Ion Tiriac: „Nu stiu ce vrea Djokovic, nu il inteleg.”



„Djokovic vine dintr-o tara mica. A fost mult mai infometat decat altii. Merita tot respectul pentru ceea ce a reusit in cariera, dar nu stiu ce vrea in materie de politica. Nu il inteleg,” a spus Ion Tiriac pentru Tennis Magazine.

Novak Djokovic, Rafael Nadal si Roger Federer sunt cei trei jucatori care fac parte din consiliul ATP, vocile celor trei trebuind sa reprezinte dorintele tenismenilor din intregul circuit. Cei trei mari jucatori ai acestei epoci au datoria de a participa la intrunirile ATP in care se iau deciziile semnificative care vor decide viitorul tenisului masculin.

Serbia a fost eliminata in faza sferturilor de finala ale Cupei Davis 2019, in urma meciului de dublu dintre Djokovic/Troicki si Khachanov/Rublev. Sarbii au fost invinsi in meciul decisiv in ciuda faptului ca au avut trei mingi de meci. La competitia finala internationala, Djokovic s-a intalnit cu unul dintre organizatorii principali ai intrecerii, Gerard Pique.

In acest an, Novak Djokovic a castigat doua titluri de mare slem, la Australian Open si la Wimbledon, dar a fost depasit in clasamentul mondial de Rafael Nadal, tenismen care s-a impus in celelalte doua Grand Slam-uri ale sezonului 2019, Roland Garros si US Open.

Djokovic va incheia anul 2019 pe locul 2 ATP, dar tinteste revenirea in fruntea clasamentului cat de curand posibil, iar calendarul ii surade. Nole il poate intrece pe Rafa inca din februarie, la finalul Australian Open, competitia unde Djokovic este cel mai titrat jucator din istorie, cu 7 titluri.