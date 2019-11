VIDEO | MOTIVUL pentru care Novak Djokovic si-a iesit din minti la Cupa Davis si a distrus o minge de tenis 

Novak Djokovic si-a pierdut cumpatul la Cupa Davis in meciul decisiv pierdut de Serbia in fata Rusiei, dupa trei mingi de meci ratate.

Novak Djokovic a fost avertizat in meciul decisiv de dublu jucat alaturi de Viktor Troicki impotriva rusilor Karen Khachanov si Andrey Rublev. Partida decisiva din cadrul sferturilor de finala s-a incheiat cu scor nefavorabil sarbilor, 4-6, 6-4, 6-7.

In timpul setului secund, Djokovic si Troicki au fost scandalizati de hotararile neinspirate ale arbitrului de scaun care a vazut afara un serviciu perfect al numarului 2 ATP, dupa care a defavorizat din nou echipa Serbiei, intervenind gresit dupa o lovitura trimisa de Troicki.



Antrenorul sarbilor, Nenad Zimonjic a iesit pe teren la randul sau, cerandu-i socoteala arbitrului de scaun, caruia i-a adresat o intrebare retorica, pe fond nervos: „cate greseli poti sa mai faci?”

