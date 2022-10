Fii bărbat, Patrick Mouratoglou! Editorial de Florin Caramavrov

„Te sprijin 100% în această luptă, Simona. Până la final” vs „Nu există vreo şansă ca Halep să fi luat premeditat o substanţă de pe lista interzisă. Nicio şansă! Zero!... Integritatea Simonei este ireproșabilă, își respectă semenii, iubește jocul și are mereu picioarele pe pământ, ca o campioană umilă și abordabilă... Onestitatea a fost întotdeauna cea mai mare putere și cea mai mare slăbiciune a ei... Eu cred în ea. Întotdeauna am avut încredere în ea și pot spune sincer că niciodată nu am crezut în ea mai mult decât acum. Sunt alături de Simo”.

E o diferență imensă între cele două mesaje. Și nu doar de lungime, ci și de intensitatea a ideilor. Mouratoglou pare că a scris mai mult din obligație, în timp ce la Cahill se simte sinceritatea și faptul că o consideră pe Simona o sportivă onestă, excluzând posibilitatea ca ea să se fi dopat cu bună știință. Ceea ce francezul nu a știut să transmită.

„Eu cred în Simona, acum mai mult ca oricând, și am crezut întotdeauna”, spune Darren, în timop ce, de patea cealaltă, nu se desprinde nimic de acest gen.

Ok, Darren Cahill o știe de mai mult timp pe Simona, o cunoaște îndeajuns de mult, după atâția ani de colaborare, în timp ce Patrick Mouratoglou e alături de româncă de numai șase luni. Dar mingea e la el acum, el este unul dintre pionii principali ai acestui scandal. El și echipa lui trebuie să știe în amănunt ce pastile sau întăritoare a primit Simona. Nu poți să te joc cu așa ceva.

Eu consider că Mouratoglou și echipa lui sunt la fel de vinovați, dacă nu chiar mai vinovați, decât Simona. Așa că Mouratoglou trebuie să-și asume acest caz.

E nevoie de mai mult din partea lui. Simona are nevoie de certificările unor oameni ca Darren Cahill și ca Patrick Mouratoglu, două monumente în lumea tenisului.

Nu, nu poți să o lași singură pe Simona în acest război. Eu n-aș fi spus „Te sprijin”, ci „Suntem împreună” sau „Luptăm împreună”. Simona nu a fost singură la US Open, ci a avut în spate o întreagă echipă. Cea condusă chiar de Patrick Mouratoglou. Toată echipa a greșit, nu doar Simona. Așa că asumă-ți-o, Patrick! Fii bărbat!