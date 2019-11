Daca mai jucau putin, se facea dimineata! SUA a castigat meciul de dublu din Cupa Davis, dar ora la care s-a terminat e halucinanta

SUA a invins Italia cu 2-1 la general, in al doilea meci al grupei.

Perechea Querrey/Sock a trecut de italienii Bolelli/Fognini in 3 seturi, scor 6-7(4-7), 7-6(7-2), 6-4, in meciul decisiv al confruntarii. In ciuda victoriei americanilor, acestia nu au reusit sa se califice mai departe, ocupand locul al doilea in grupa, dupa Canada.

Partida s-a terminat la 4:04 dimineata, o ora incredibila pentru un meci de tenis!

"Nici nu mai stiu unde suntem, cat e ceasul sau ce zi este. A fost ceva extraordinar din partea baietilor sa joace atat, cu siguranta", a declarat capitalul americanilor, Mardy Fish.

Noul format al Cupei Davis, schimbat pentru prima oara dupa 119 de ani, pare sa aiba multe lipsuri, iar organizatorii sunt luati prin suprindere.

Rafael Nadal a criticat programul incarcat pe care il propune Cupa Davis, un turneu organizat sub forma a 6 grupe de cate 3 echipe, pe parcursul unei saptamani.

"Formatul e periculos. Partea negativa, dupa parerea mea, e ca incepem ultimul meci (n.r. meciul de dublu) si este ora unu noaptea, iar asta inseamna o mare problema pentru noi, pentru jucatori, dar si pentru oamenii care vin la arena, intrucat maine e o zi lucratoare. Pentru mine, acesta este singurul lucru negativ", a spus Nadal.