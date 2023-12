Revenit în lumea tenisului după o pauză de aproape un an, Rafael Nadal s-a antrenat cu Andy Murray, înainte de primele partide oficiale pe care urmează să le joace în probele de simplu și de dublu ale turneului ATP 250 de la Brisbane.

Bucuros de împrospătarea amintirii jocului cu Nadal, Murray l-a analizat pe iberic și a notat câteva dintre schimbările făcute de acesta în stilul său de joc. În plus, tenismenul scoțian consideră că Rafael Nadal este pregătit pentru a presta un tenis bun în vara australiană de tenis.

Evaluându-l pe Rafael Nadal, la revenirea în tenis după o pauză de un an, Murray a spus următoarele: „Este o veste fantastică că joacă din nou.

Observ că muncește foarte mult, așa cum a făcut-o întotdeauna, iar antrenamentul cu el este într-adevăr foarte intens. Fizic, stă bine și joacă la un nivel solid,” a spus fostul număr 1 ATP.

