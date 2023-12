Rafael Nadal (37 de ani) mai are șase luni până va împlini 38 de ani, dar speră ca acest interval să îi aducă o ultimă perioadă bună a carierei sale, în circuitul ATP.

Revenit după un an de pauză între tenismenii profesioniști ai Planetei, după o operație la șold și o lungă perioadă de recuperare și pregătire fizică de intensitate crescândă, tenismenul din Manacor a declarat, după sosirea la antipozi, că nu se vede jucând tenis pentru mult timp, de aici încolo.

Nadal: „Sunt pregătit și vreau să mă bucur de provocările pe care le voi înfrunta.”

În plus, Nadal vede câștigarea turneului de la Brisbane un vis, în ciuda categoriei ATP 250 a întrecerii.

„Îmi doresc să nu am așteptări prea mari de la mine, din punct de vedere competitiv deoarece nu am concurat de un an și asta este o perioadă lungă.



Sunt conștient că acesta va fi un proces dificil la început și, în acest moment, singurul lucru la care pot aspira este să dau tot ce am pe teren și să mă simt competitiv. M-am antrenat cu intensitate doar timp de o lună, pentru mine simplul fapt că sunt aici reprezintă o victorie,” a declarat Rafael Nadal, în Australia, conform Atptour.

Horia Tecău este unul dintre foștii tenismeni români care se pot mândri că l-au învins pe Roger Federer.

Jucătorul născut în Constanța l-a numit pe tenismenul elvețian drept cel mai bun din istoria tenisului, deoarece el răspunde la această întrebare luând în considerare cu o importanță mai mare infuența exercitată și inspirația transmisă de jucători decât numărul de titluri cucerite.

Horia Tecău a ales rapid cine este cel mai bun dintre Federer, Nadal și Djokovic

„Greatest of all time? Numerele arată că Djokovic, clar. Pentru mine, greatest of all time înseamnă influență, inspirație: Federer,” a fost răspunsul acordat rapid de Horia Tecău, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Novak Djokovic are actualmente 24 de titluri de mare șlem câștigate, în timp ce Rafael Nadal, 22. Roger Federer stă al treilea în clasament, cu 20 de trofee majore în vitrină.

