Simona Halep a prezentat trofeul la Bucuresti! REGINA de la Wimbledon si-a anuntat noul obiectiv: "Voi lupta pentru acest lucru! Sper sa am aceeasi forma ca in Anglia!"

Simona Halep a devenit prima sportiva din Romania care reuseste sa castige turneul din Anglia. Simona Halep a castigat finala cu Serena Williams, scor 6-2, 6-2, dupa o finala care a durat mai putin de o ora.

Simona Halep le-a multumit tuturor celor care i-au fost alaturi si care i-au trimis mesaje de felicitare dupa aceasta finala. Simona Halep a declarat ca idolul sau in sport este Gica Hagi, "Regele" fiind modelul pe care l-a urmat inca din momentul in care s-a apucat de sport.

As vrea sa multumesc familiei in priumul rand pentru tot sprijinul pe care l-am avut. Le multumesc antrenorilor pe care i-am avut de cand am inceput sa tin racheta in mana si echipei mele care ma ajuta in fiecare zi. Bineinteles, si Federatiei pentru ca fara ei nu stiam ce e tenisul. Si fanilor mei, normal. Bineinteles, sunt oameni speciali in viata mea. O sa incep cu doamna Ruzici. Darren Cahill care m-a invatat sa cred in mine si sa pot sa castig pe marile arene. Domnul Tiriac care m-a ajutat prin sfaturile pe care mi le-a dat. Dure si mai putin dure. Multumesc foarte mult.

Am primit sfaturi de la Darren. Dar sfaturi prietenesti. Antrenorul meu este Daniel Dobre. Darren a fost si el alaturi de noi si este in continuare. Serena este cea mai buna jucatoare a tuturor timpurilor si ocupa primul loc la orice. Nu a fost atat de usor pe cat s-a vazut. A fost meciul perfect, nu m-am gandit nicio secunda la scor. O sa ma odihnesc cateva zile, o sa ma bucur de acest trofeu. Obiectivul? In fiecare saptamana am un obiectiv. Obiectivul principal este medalie la Jocurile Olimpice. Mi-a dori bineinteles aur, dar voi lupta pentru orice medalie si sper sa am forma de la Wimbledon. Gheorghe Hagi este modelul meu inca de cand eram mic. M-a facut sa cred ca pot sa reusesc chiar daca sunt sporturi diferite. Nu am dansat cu Djokovic, era foarte obosit si nu am apucat sa dansam", a declarat Simona Halep la revenirea in Romania.