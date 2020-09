Traseu de foc pentru Simona Halep la Roland Garros! Pe cine va infrunta in primul tur la Paris 

Din articol Traseul virtual al Simonei Halep la Roland Garros 2020

Simona Halep va juca in premiera impotriva Sarei Sorribes Tormo.

Simona Halep o va intalni pe spanioloaica Sara Sorribes Tormo (70 WTA, 23 de ani) in turul inaugural al turneului de la Roland Garros, editia 2020.

Va fi primul meci oficial disputat de cele doua jucatoare, iar castigatoarea va primi in turul 2 replica invingatoarei duelului dintre Jil Teichmann si Irina Begu.

Traseul virtual al Simonei Halep la Roland Garros 2020



Turul 1: Sara Sorribes Tormo

Turul 2: Jil Teichmann / Irina Begu

Turul 3: Amanda Anisimova

Optimi: Dayana Yastremska / Marketa Vondrousova

Sferturi: Kiki Bertens / Johanna Konta

Semifinale: Serena Williams / Elina Svitolina

Finala: Karolina Pliskova

In turul 3, Simona Halep ar putea avea ocazia revansei in fata americancei Amanda Anisimova, jucatoarea care a eliminat-o in sferturile RG 2019, scor 6-2, 6-4. In cazul in care isi va adjudeca trofeul, Simona Halep va redeveni lider WTA.

Romania va avea in total cinci reprezentante pe tabloul principal. Un alt meci tare al primului tur ii va apartine Soranei Cirstea, care va juca impotriva kazahei Elena Rybakina.

Programul romancelor in turul intai al Roland Garros 2020



Simona Halep - Sara Sorribes Torno

Irina Begu - Jil Teichmann

Sorana Cirstea - Elena Rybakina

Patricia Tig - Stefanie Voegele

Ana Bogdan - Timea Babos

Roland Garros 2020 va incepe in data de 27 septembrie, iar competitia feminina se va incheia in data de 10 octombrie.