Horia Tecău și-a dezvăluit planurile de viitor, în emisiunea Poveștile Sport.ro. Fostul tenismen constănțean - actualmente căpitan nejucător al echipei naționale de tenis feminin - a confirmat că își dorește să rămână aproape de lumea tenisului, chiar dacă încă resimte nevoia de odihnă, după ani în șir petrecuți în nebunia circuitului ATP.

Tecău a dezvăluit că a participat, ca spectator, în edițiile din acest an ale turneelor de la Wimbledon și Miami tocmai pentru a vedea cum îi percepe pe jucătorii actuali. În exclusivitate pentru Sport.ro, fostul dublist a declarat că nu regretă deloc decizia retragerii, după care a simțit o liniștire nemaiavută în întreaga sa viață.

Horia Tecău, despre retragerea din tenis:

„În momentul acesta descopăr unde vreau să mă așez în călătoria asta a sportului. Am făcut tenis din pasiune. Îmi place toată aventura prin care treci ca sportiv și simt, natural, să fiu aproape de tenis, într-un fel sau altul. Acum sunt în calitate de căpitan la echipa de Cupa Billie Jean King.

Îmi place acest rol, pentru că mă provoacă și am multe de învățat din el. Am multe de învățat inclusiv din a lucra cu copii și din a-i asculta pe alți antrenori cu multă experiență.

Trec printr-o perioadă în care nu vreau neapărat să îmi iau un proiect sau un angajament care să îmi ocupe timpul. În continuare simt că e nevoie de pauză, de odihnă, după ce au fost ani de zile de tras,” a declarat Tecău, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

„Mă bucură și simt că se face o trecere naturală pentru mine, dar nu mai simt să joc. În momentul când am spus 'stop', a doua zi am simțit o relaxare pe care nu am avut-o niciodată, până să iau această decizie. Până și când aveam vacanțe mă gândeam la ce urma.

Am fost la turnee: la Wimbledon și la Miami, în acest an, ca să simt, să-i văd pe jucători. Unii dintre colegii mei încă mai joacă. Am vrut să văd cum mă simt față de ei și eram perfect împăcat. Nu aș mai vrea acum să trec prin călătoriile acelea, prin rutina aia.

Pentru mine a fost suficient cât a fost, iar acum viața e despre altceva,” a completat Horia Tecău, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Horia Tecău este unul dintre tenismenii de top ai României, în Era Open. A câștigat 38 de titluri în circuitul ATP, în proba de dublu masculin, dintre care două, în turneele de mare șlem: la Wimbledon, în 2015 și la US Open, în 2017.

A ieșit câștigător al Turneului Campionilor, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer, dar și cvadruplu campion al turneului ATP de la București, în edițiile 2012, 2013, 2014 și 2016, cu patru parteneri diferiți: Robert Lindstedt, Max Mirnyi, Jean-Julien Rojer și Florin Mergea.

În 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecău a câștigat, împreună cu același Florin Mergea, singura medalie olimpică reușită de România în probele olimpice de tenis. Cei doi dubliști au fost medaliați cu argint.

