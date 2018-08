Mihai Bobonete, despre Simona Halep: "Cel mai bun sportiv din Romania in ultimii 10 ani!"

Simona Halep traverseaza o perioada foarte buna in circuitul mondial feminin.

Romanca este lider mondial detasat si joaca un tenis de foarte buna calitate. Aceste aspecte au atras atentia tuturor. Mihai Bobonete, actorul atat de apreciat din serialul “Las Fierbini”, transmis de PRO TV, a avut un mesaj pentru Simona Halep dupa finala disputata la Cincinnati.

“SIMONA HALEP… cel mai bun sportiv din Romania in ultimii 10 ani. Ce onoare sa fim contemporani cu asa razboinica, ce norocos am fost sa stau langa ea 3 ore pe zborul spre Mutua si totodata spre prima ei mare finala castigata atunci."

"Este un om special si o femeie frumoasa, foarte politicoasa si pe alocuri foarte timida, dar cu zambetul pe buze tot timpul. Ma bucur pentru ea de fiecare data cand o privesc si cred ca in curand ma voi duce sa o vad si pe teren, merita, e ca la un festival deja. Go go go Simona!”, a scris Mihai Bobonete.