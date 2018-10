Mihaela Buzarnescu, prezenta la Turneul Elitelor! Adversare de top pentru romanca

Mihaela Buzarnescu a ajuns la Zhuhai, acolo unde va participa la Turneul Elitelor!

Sportiva noastra va fi parte a competitiei Elitelor, turneul rezervat jucatoarelor clasate pe urmatoarele 11 locuri in clasamentul sezonului 2018, dupa cele calificate la Singapore. Turneul Elitelor 2018 se joaca in China, la Zhuhai, in perioada 30 octombrie - 4 noiembrie, iar premiile au o valoare totala de 2,349,363 de dolari.

Mihaela Buzarnescu este prezenta la turneul din China alaturi de poloneza Alicja Rosolska (cap de serie numarul 1) si vor evolua in proba de dublu a turneului. La tragerea la sorti, Buzarnescu si Rosolska au fost repartizate in Grupa Lily, alaturi de perechile Shuko Aoyama/Lidziya Marozava si Tang Qianhui/Xun Fangying. In cealalta grupa, denumita Bougainvillea, se afla Miyu Kato/Makoto Ninomiya, Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok si Jiang Xinyu/Yang Zhaoxuan.

Echipa care reuseste la finalul meciurilor sa se claseze pe primul loc in grupa, va evolia in finala.

In proba de simplu, Miki este prima rezerva! Acolo, competitia este mult mai acerba. Nume mari vor fi prezente la Turneul Elitelor.

Grupa Azalea: Daria Kasatkina, Madison Keys, Wang Qiang

Grupa Camellia: Anastasija Sevastova, Garbine Muguruza, Zhang Shuai

Grupa Orchid: Aryna Sabalenka, Caroline Garcia, Ashleigh Barty

Grupa Rose: Elise Mertens, Julia Goerges, Anett Kontaveit