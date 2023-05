Victoria Azarenka (33 de ani, 17 WTA) a fost prima dintre cele patru finaliste ale turneului WTA 1000 de dublu de la Madrid care și-a dat seama că organizatorii nu le vor permite să susțină discursuri, în ceremonia de premiere organizată după ultimul punct al întrecerii.

Situația care le-a făcut pe jucătoarele din WTA să-i acuze pe organizatorii competiției madrilene de sexism a fost adusă de doi factori: în primul rând, lumea tenisului a sesizat diferența notabilă dintre mărimile torturilor acordate de oficiali Arynei Sabalenka, respectiv Carlos Alcaraz, cei doi tenismeni sărbătoriți în timpul competiției; în al doilea rând, copilele de mingi au fost puse să poarte o ținută provocatoare, considerată indecentă de o bună parte a publicului care a comentat subiectul pe rețelele de socializare.

„E greu să îi explic lui Leo că mama nu a putut să-l salute la ceremonia de acordare a trofeului,” a fost mesajul emoționant transmis de sportiva bielorusă, prin intermediul rețelelor sociale.

Hard to explain to Leo that mommy isn’t able to say hello to him at the trophy ceremony