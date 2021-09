Bianca Andreescu, out de la US Open după un meci de trei ore și jumătate, încheiat la ora 2 noaptea: cădere în gol în clasamentul WTA

Bianca Andreescu a fost învinsă de Maria Sakkari în optimile US Open 2021, scor 7-6, 6-7, 3-6, după trei ore și treizeci de minute de joc. Partida s-a încheiat la ora 02:14, fus orar newyorkez și a văzut-o pe jucătoarea canadiană cu origini românești salvând trei mingi de meci în ciuda stării precare fizice acuzate în finalul meciului.

A fost prima înfrângere suferită de Bianca Andreescu la US Open, canadianaca înregistrând un palmares de 10 victorii până la începutul confruntării cu jucătoarea din Grecia. Andreescu a jucat ca într-un picior finalul de set 3, arătând că resimte dureri la coapsa stângă, dar a rezistat eroic pentru a le oferi spectatorilor un show de zile mari.

Andreescu was hurting while landing on left leg. ☹️ #usopen pic.twitter.com/pL0bIbppoe

În plus, partida s-a încheiat la cea mai târzie oră din istoria turneelor feminine derulate la New York, iar Maria Sakkari a ținut să le transmită un mesaj miilor de spectatori rămași în tribune la această oră improbabilă. ”Sper să nu întârziați la lucru,” a declarat grecoaica, în uralele suporterilor.

Întrucât nu a participat în 2020, Bianca Andreescu a abordat această ediție cu obligația de a-și apăra punctele câștigate în 2019, când își adjudeca primul turneu de mare șlem al carierei. Din acest motiv, Andreescu va înregistra o coborâre semnificativă în ierarhia WTA, e pe locul 7, până pe a 20-a poziție.

The latest EVER match in #USOpen Women's Singles history ⏰

Outstanding tennis from both, but it's @mariasakkari who comes out on top in the epic Round of 16 tie 6-7, 7-6, 6-3! pic.twitter.com/tuIlpca8bQ