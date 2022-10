Meciul săptămânii în circuitul WTA: Gabriela Ruse a pierdut dramatic cu Xiyu Wang, la Cluj-Napoca, după 3 ore și 25 de minute

Gabriela Ruse (24 de ani, 82 WTA) a ratat la limită o victorie uriașă în confruntarea cu Xiyu Wang (21 de ani, 59 WTA), sfârșind învinsă în optimile de finală ale competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca, după un duel-maraton, de 3 ore și 25 de minute.

Ambele jucătoare au demonstrat un spirit de luptă formidabil pe durata întâlnirii, 14 game-uri ajungând la deuce, într-un meci atât de aprig disputat încât a reamintit de amărăciunea absenței posibilității unei remize în tenis.

Gabi fought with all her heart today. She got down multiple times but fought back to the bitter end. Sadly it came down to such a small margin of error and Gabi couldn't get the win. Still proud of how she played. Xiyu Wang defeated Gabriela Ruse 6-1, 6-7, 7-6. pic.twitter.com/3jgjRO2fwq