Primul conflict major, rezolvat! Emma Răducanu va refuza orice invitație din partea Federației Engleze de Rugby

În ciuda speranțelor antrenorului naționalei de rugby a Angliei, Eddie Jones de a o vedea pe Emma Răducanu în tribunele Stadionului Twickenham, acest lucru nu se va întâmpla prea curând, informează The Guardian.

Publicația britanică a ajuns în posesia unor informații potrivit cărora Emma Răducanu s-a hotărât să refuze orice invitație din partea Federației Engleze de Rugby, după ce tehnicianul echipei mari, Eddie Jones s-a referit la ea drept „fata aceea care a câștigat US Open,” fiind acuzat de sexism.

Declarația antrenorului a creat mare vâlvă în Marea Britanie, unde Emma Răducanu s-a întors după eșecul suferit în primul meci jucat la Linz. După US Open, Răducanu are palmares negativ în circuitul WTA, 2 victorii și 3 eșecuri.

Eddie Jones: „Există un motiv pentru care fata care a câștigat US Open nu a mai jucat la fel de bine după aceea.”



"Problema sportivilor tineri e că nu își pot păstra concentrarea. Sunt zăpăciți de expunerea din mass-media, de laude și critici, de grupuri de agenți care le propun diverse contracte. Există un motiv pentru care fata care a câștigat US Open nu s-a mai descurcat atât de bine după aceea. Unde ați văzut-o? Prima pagină a Vogue, prima pagină a Harper's Bazaar, purtând haine Christian Dior, la evenimente mondene.

Până acum, Smith a rămas cu piciorele pe pământ, dar trebuie să rămână foarte concentrat. Nu trebuie să fie distras și să facă aceleași greșeli ca Emma Răducanu. Cine e aerian, nu e selecționat la echipa națională și nu mai câștigă US Open. Un astfel de potop de distrageri îți face foarte mult rău. Am transmis foarte clar fiecărui jucător din echipa mea că nu voi anula și nu va fi învoit de la antrenament pentru un angajament în afara terenului", a declarat antrenorul.

Revenind asupra declarațiilor făcute la începutul săptămânii, Eddie Jones a spus, pentru The Guardian: „Ideea a fost să subliniez cât de dificil e pentru sportivii tineri să facă față distragerilor. Ce am spus nu e greșit. Nu pot să controlez dacă este sau nu scos din context. Nu am criticat-o pe Emma. I-am trimis o scrisoare ca să întărim invitația și sperăm să o vedem la Twickenham în curând.

Aș fi dezamăgit dacă aș afla că Emma s-a supărat după declarația mea. A fost catalogată sexistă, dar nu aceasta a fost intenția mea,” a fost replica antrenorului Eddie Jones.