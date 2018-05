Simona Halep - Ekaterina Makarova, ora 14:00! Halep poate pierde locul 1 mondial chiar la Madrid! Scenariile prin care Wozniacki o poate detrona

Simona Halep - Ekaterina Makarova, ora 14:00, in turul 2 la turneul de la Madrid.

Simona Halep isi incepe parcursul de la Madrid cu o confruntare contra Ekaterinei Makarova, locul 32 in clasamentul WTA. Cele doua sportive s-au mai intalnit in acest an, la turneul de la Doha, iar Halep a castigat in doua seturi, scor 6-3, 6-0. Scorul la general este 4-2 in favoarea lui Halep dupa cele sase intalniri directe.

Simona Halep isi poate pierde pozitia de lider mondial dupa acest turneu. Caroline Wozniacki poate trece pe primul loc in clasamentul WTA daca va castiga turneul, indiferent de ce rezultat obtine Halep. Daca romanca este eliminata de Makarova, Wozniacki are nevoie de o calificare in semifinale, iar daca Halep va trece in turul urmator, daneza este obligata sa joace finala.