"La cata untura pe paine am mancat, o sa fac gropi pe teren!" :) Mihaela Buzarnescu, dezvaluiri despre problemele financiare dupa ce tenisul a fost oprit

Mihaela Buzarnescu, numarul 120 WTA, a vorbit despre problemele financiare cauzate de lipsa jocurilor.

Buzarnescu a dezvaluit ca ii este din ce in ce mai greu, deoarece nu a mai incasat niciun ban in ultimele opt luni. Sportiva romanca a fost accidentata inainte ca pandemia de Covid-19 sa puna stop tenisului, iar ultimul meci pe care l-a disputat Buzarnecu a fost in septembrie 2019.

"In 2020 o sa mancam numai untura pe paine. La cata untura pe paine am mancat perioada asta, o sa fac gropi pe teren cand revin. Pana pe 13 iulie e totul suspendat, dar eu nu cred ca o sa terminam prea curand. Poate la final de an sa jucam US Open, dar m-as mira.

Unii s-au legat de mine cand am spus acum o luna-doua ca n-am mai castigat niciun leu. Nu e usor, eu daca nu joc nu castig, doar cheltuiesc. Bai frate, voi credeti ca daca nu joci castigi ceva? Cate luni am eu de cand n-am mai jucat, cred ca opt luni. Banii se duc. E normal sa fiu si eu afectata de perioada asta!", a spus Mihaela Buzarnescu pe canalul de Youtube al actorului Marius Manole.