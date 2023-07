Indiferent cât de mult l-ar respecta britanicii pe Novak Djokovic, favoritul spectatorilor Wimbledon va rămâne Andy Murray, atât timp cât scoțianul va mai juca tenis.

La 36 de ani și clasat pe locul 40 în ierarhia ATP, dublul câștigător al întrecerii de pe iarba londoneză a debutat triumfător în ediția 2023.

Wimbledon 2023 | Pe Andy Murray îl așteaptă un duel cu Tsitsipas ori Thiem, în turul 2

Murray i-a lăsat doar patru game-uri britanicului Ryan Peniston, pe care l-a eliminat în doar două ore de joc.

„Nu am început meciul așa cum mi-aș fi dorit. Sub acoperiș se joacă întotdeauna în condiții diferite. Mai ales când consideri că ultimele zile au fost destul de bune, a bătut vântul destul de tare, atunci jocul în acele condiții este puțin diferit.

Perfecționistul Murray a avut lucruri să își reproșeze inclusiv după un meci în care a pierdut doar patru game-uri

Dar da, pe măsură ce meciul a continuat, am eliminat erorile neforțate. Am fost destul de nemilos la începutul seturilor 2 și 3.

Nu a existat nicio scădere a intensității sau altceva. Am preluat conducerea devreme în acele seturi, am jucat bine. Deci, da, am fost mulțumit de tot, în afară de începutul partidei,” a spus Andy Murray, după meci, potrivit Eurosport.