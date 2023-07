Campion en-titre al turneului de la Wimbledon, Novak Djokovic a fost primul tenismen care a deschis ordinea meciurilor pe Terenul Central, în ediția 2023.

Tenismenul sârb l-a învins pe argentinianul Pedro Cachin (68 ATP), scor 6-3, 6-3, 7-6 (4).

Partida a fost întreruptă de ploaia care s-a abătut asupra cartierului londonez Wimbledon, iar după activarea acoperișului retractabil Djokovic le-a dat o mână de ajutor organizatorilor și a început să șteargă iarba cu prosopul.

Gestul a fost aplaudat de britanici, care nu l-au mai văzut pe „Nole” pierzând la Wimbledon de aproape șase ani. În ediția 2017, Djokovic se retrăgea în sfertul de finală jucat împotriva cehului Tomas Berdych.

