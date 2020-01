KARMA!? A trisat in meciul cu Federer si a pierdut dramatic, dupa ce a condus cu 8-4 in super tiebreak-ul setului decisiv

Fostul antrenor al Sharapovei il acuza pe John Millman ca ar fi trisat in timpul meciului cu Roger Federer.

Fostul antrenor al Mariei Sharapova, Sven Groenveld a remarcat o actiune neregulamentara intreprinsa de John Millman in meciul de cinci seturi cu Roger Federer.

Australianul a fost surprins de camere stergand mingea de tricoul transpirat pentru a-i da un minus de aderenta si, implicit, a-si creste viteza la serviciu.

„Millman a pus in aplicare un truc vechi pentru a creste viteza primului serviciu. Stergea de fiecare data mingea de tricoul ud. E regulamentar sa faca asta in tenis? Stiu sigur ca in sporturi, in baseball si cricket, regulamentul nu isi permite asta. Avem o regula despre asta in tenis?" a intrebat nedumerit antrenorul de tenis.

Conform regulamentului Federatiei Internationale de Tenis, "unui jucator nu ii este permis sa intreprinda nicio actiune pentru a schimba starea materiala a mingilor de joc". Cu toate acestea, John Millman a pierdut partida in decisiv, scor 6-4, 6-7, 4-6, 6-4, 6-7, Roger bifand victoria cu numarul 100 la Melbourne.