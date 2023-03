Jucătorul momentului în ITF e un român: Gabi Adrian Boitan a câștigat trei turnee la rând

Gabi Adrian Boitan (23 de ani, 565 ATP) a urcat 60 de locuri în ierarhia mondială actualizată LIVE și se pregătește de intrarea în top 500 ATP.

Sportivul născut în 1999 a pierdut doar patru seturi în cele cincisprezece meciuri câștigate la rând, în Florida, în cadrul competițiilor ITF de calibru M15 de la Palm Coast, Weston și Naples.

Luna februarie l-a condus pe Gabi Adrian Boitan la un palmares impresionant în 2023, 20 de victorii și doar 3 înfrângeri, performanță care l-a adus în prim-planul contului de Twitter al Federației Internaționale de Tenis.

ITF l-a denumit pe Adrian Boitan „jucătorul lunii februarie”, felicitându-l pentru un început entuziasmant de carieră de tenismen profesionist.

Gabi Adrian Boitan a jucat în echipa României de Cupa Davis în barajul disputat în martie 2022, împotriva selecționatei Spaniei. Boitan a fost învins de Roberto Bautista Agut, scor 6-3, 6-1. În toamna anului 2021, Boitan a adus României o victorie, în play-off-ul cu Peru, trecând de Panta, scor 6-4, 6-4.

Gabi Adrian Boitan only started his pro career in January and has already won three #ITFWorldTennisTour titles in a row, winning 15 straight matches! ????

M15 Naples ????

M15 Weston ????

M15 Palm Coast ????

Tap to read ⤵️