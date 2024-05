Lucky Loser! Jaqueline Cristian revine la turneul de la Roma

Deși a fost învinsă în ultimul tur al calificărilor, va putea juca pe tabloul principal datorită retragerii cehoaicei Barbora Krejcikova, din cauza unei accidentări de ultim moment.

Jucătoarea româncă a beneficiat de un prim tur liber și Jaqueline Cristian va intra direct în turul secund și se va confrunta cu Elina Avanesyan, ocupanta locului 72 WTA, joi, 9 mai, nu mai devreme de ora 13:30. Cu un statut de favorită în fața jucătoarei de 21 de ani, Jaqueline are o șansă bună să avanseze mai departe.

Great news! Due to Barbora Krejcikova's late withdraw, Jaqueline Cristian is into the Rome main draw into R2 as a lucky loser. She will face Elina Avanesyan tomorrow. pic.twitter.com/fGVOMTZKjo

În cazul unei victorii, ea ar putea să o întâlnească în turul trei pe americanca Coco Gauff, un duel care promite să fie unul tare, locul în lume în topul WTA.

Jaqueline Cristian a pierdut marți după-amiaza șansa de a se califica direct pe tabloul principal, când a fost învinsă în trei seturi de Varva Gracheva, cu scorul de 6-3, 2-6, 3-6. Cu toate acestea, șansa primită ca "lucky loser" îi oferă o nouă oportunitate de a străluci pe terenul de tenis de la Roma.

Nice to see ???????? Jaqueline Cristian winning the 3rd match in a row in three sets. It's a good choice to play in ITF tournaments. She has to build her confidence and ranking position after her knee injury.

✅ J.Cristian def. Y.Wickmayer 6-3, 3-6, 6-3 in W60k QF pic.twitter.com/m4ZekrKfN3