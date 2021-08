Ion Țiriac a virat peste 2.640.000 de euro în conturile Roland Garros: ce le-a plătit miliardarul român francezilor

În cadrul ediției 1988 a turneului de la Roland Garros, Andre Agassi purta pantaloni de joc din material de blugi, iar Ion Țiriac începea să fie o prezență neîntreruptă în tribunele Arenei Philippe Chatrier.

O imagine publicată de The Tennis Channel îl arată pe miliardarul român urmărindu-l din loja sa pe marele tenismen american, Andre Agassi încercând să evite ploaia, purtând o umbrelă chiar pe terenul de joc, pentru a amuza publicul.



De 33 de ani, Ion Țiriac a închiriat anual cea mai apropiată lojă de teren, în zona lateral-dreapta și a plătit în medie câte 80,000 de euro pentru fiecare ediție. În total, fostul campion de la Roland Garros în proba de dublu alături de Ilie Năstase în 1970 a virat aproximativ 2,640,000 de euro pentru a beneficia de acea poziție perfectă în tribunele celei mai mari arene a complexului Stade Roland Garros.

În comparație, campionul de simplu de la Roland Garros 1970 a fost răsplătit cu 54,000 de franci, o sumă infinit mai mică decât ceea ce Țiriac a plătit în conturile francezilor pentru a se bucura de loja sa anual.

În 1970, Ion Țiriac și Ilie Năstase i-au învins în finala probei de dublu masculin pe americanii Arthur Ashe și Charles Pasarell, scor 6-2, 6-4, 6-3, câștigând unicul Grand Slam împreună. Țiriac și Năstase au mai jucat o finală la Roland Garros în 1966, pe care au pierdut-o în fața lui Clark Graebner și Dennis Ralston, scor 6-3, 6-3, 6-0.

