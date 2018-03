INDIAN WELLS // Serena Williams a impresionat-o pe Simona dupa prima victoria dupa 14 luni: "Sunt sigura ca vrea sa castige titluri!" Ce a spus despre accidentarea ei

Simona Halep este gata sa lupte pentru titlu la Indian Wells dupa abandonul de la Doha.

Serena Williams s-a intors in tenis! Cea mai buna jucatoare din istoria tenisului feminin a castigat in primul tur la Indian Wells in fata Zarinei Diyas cu 7-5, 6-3. Un posibil duel cu Simona Halep la Indian Wells poate avea loc doar in finala, cele 2 jucatoare fiind pe parti opuse ale tabloului.

"Am avut o pauza destul de lunga, dar nu mai am dureri, nu e usor sa intru ritmul meu normal, dar sper sa ajung la nivelul de la Doha si Australian Open. Ma bucur pentru pentru revenirea lor (n.r. - Serena Williams si Viktoria Azarenka). Mereu m-a impresionat Serena, sunt sigura ca vine sa castige titluri" a declarat Simona Halep.

Simona Halep joaca in aceasta noapte de la ora 00.00 contra Krystinei Pliskova in turul 2 la Indian Wells. Serena Williams o va intalni in turul 2 pe Kiki Bertens iar in turul 3 ar urma sa joace cu castigatoarea meciului dintre Sorana Cirstea si Venus Williams.