HALEP NEW HAVEN | INCREDIBIL! Halep poate da a 3-a oara in doua saptamani peste Barty! Cum arata tabloul la New Haven

Simona Halep si-a aflat adversarele de la Connecticut Open, turneu care se desfasoara in perioada 19-25 august, la New Haven, si la care reprezentanta noastra este principala favorita.

In pimul tur, Simona va avea liber, urmand ca in turul secund sa intalneasca o jucatoare venita din califcari. Mai apoi, in sferturi, Simona se poate intalni pentru a treia oara cu Ashleigh Barty, cea pe care a invins-o atat la Montreal, cat si la Cincinnati. In penultimul act al competitiei dotate cu premii in valoare de $799,000, liderul mondial din WTA poate da peste Karolina Pliskova, Julia Goerges sau Dominika Cibulkova.

In finala turneului, Simona Halep se poate intalni cu Garcia, Bertens, Kvitova, Konta sau Strycova.

"Sunt bucuroasa sa ma intorc la Connecticut in aceasta vara si le sunt recunoscatoare organizatorilor pentru aceasta sansa. Am cateva amintiri fericite de cand am castigat titlul in 2013 si intotdeauna m-am bucurat sa joc in fata suporterilor de aici. Tabloul este plin de jucatoare valoroase, iar conditiile de joc sunt similare precum cele de la New York, motiv pentru care am considerat ca este o cale grozava de a mai pregati pentru US Open", a spus Simona Halep intr-un comunicat de presa dupa ce a acceptat sa participe la turneul de la New Haven.