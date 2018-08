HALEP CINCINNATI | "Conditiile nu sunt usoare! A fost un meci dificil!" Reactia Simonei dupa victoria din optimi

Simona Halep a invins-o pe Ashleigh Barty si s-a calificat in sferturile de finala la Cincinnati!

Dupa meci, Simona Halep a vorbit despre modulo in care s-a desfasurat aceasta partida.

"A fost un meci dificil. A fost dificil deoarece este o adversara puternica. Conditiile nu sunt usoare. Amandoua am avut probleme din cauza conditiilor meteo. Sunt foarte fericita ca am castigat si voi mai avea un meci in aceasta noapte.



Ashleigh a gresit mai mult decat mine, eu am jucat-o mult pe rever si am obligat-o sa se miste. Nu am servit puternic, dar am folosit mult top-spin si asta a fost dificil pentru ea", a declarat Simona la finalul partidei.

In continuare, Simona o va intalni in sferturile de finala pe ucraineanca Lesia Tsurenko, aflata pe locul 44 in clasamentul WTA. Meciul va avea loc in aceasta noapte, dupa ora 1:00, ora Romaniei.