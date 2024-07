Carlos Alcaraz a intrat într-un top de clasă! Doar Rafael Nadal îl surclasează

Spaniolul s-a calificat în finala ediției din 2024, după ce a obținut o victorie convingătoare împotriva lui Daniil Medvedev în semifinala de vineri, după un meci intens care a durat 2 ore și 59 de minute.

Într-un prim set disputat, ambii jucători și-au pierdut de câte două ori serviciul. Medvedev s-a impus în tiebreak cu un scor categoric de 7-1, dar Alcaraz a revenit puternic în următoarele seturi. Ibericul a dominat seturile doi și trei, câștigându-le cu 6-3, 6-4. În setul patru, Alcaraz a început cu un break, dar Medvedev a restabilit echilibrul. La 3-3, Alcaraz a reușit un break decisiv, care i-a asigurat calificarea în finală.

Carlos Alcaraz a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care ajunge în finalele de la Roland Garros și Wimbledon în același sezon, la vârsta de 21 de ani și 68 de zile. Recordul este deținut de Rafael Nadal, care a reușit această performanță în 2006, la 20 de ani și 34 de zile.

21, 68 - Carlos Alcaraz (21y 68d) has become the second-youngest player in the Open Era to reach the Men's Singles F at Wimbledon and Roland Garros in a season, older only than Rafael Nadal (20y 34d) in 2006. Prodigious.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/EoZGPIsBlk