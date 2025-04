Rayo, echipă aflată în apropierea pozițiilor care duc în cupele europene după un sezon foarte bun, a fost de nerecunoscut contra lui Espanyol, formație care luptă pentru evitarea retrogradării. Catalanii aveau 2-0 la pauză după golurile lui Cabrera (12') și Fernandez Jaen (16'), iar în partea secundă au mai înscris Puado (72') și Milla (90').

Inigo Perez, după declarațiile lui Andrei Rațiu: "Dacă faci o analiză superficială, poți să recurgi la astfel de clișee"



După meci, la interviurile din Spania a apărut Andrei Rațiu, integralist la Rayo. Internaționalul român a avut un discurs destul de dur, spunând că "arătăm ca niște fraieri".



La conferința de presă de după joc, antrenorul Inigo Perez a fost întrebat ce părere are despre declarația lui Rațiu potrivit căreia jucătorii lui Rayo Vallecano "au dormit în primele 20 de minute" ale partidei cu Espanyol.

"Desigur, dacă faci o analiză superficială poți să recurgi la astfel de clișee. Cred că analiza trebuie să fie mai profundă, mai largă și să nu aibă legătură numai cu jocul de astăzi.



Trebuie să urmăresc din nou jocul, dar e clar că nu sunt mulțumit. Este o zi cu adevărat dură pentru noi", a spus Inigo Perez, la conferința de presă de după joc.

Andrei Rațiu: ”Suntem Rayo și trebuie să ne arătăm adevărata față!”

La finalul meciului, Andrei Rațiu, care a fost din nou integralist, s-a arătat dezamăgit de scorul înregistrat de Rayo Vallecano în fața propriilor suporteri și a avut un discurs de lider adevărat.

”Este păcat că am dormit primele 20 de minute, pentru că știam că la 0-2 nu mai puteam face prea multe. Nu am știut să gestionăm. În partea a doua am jucat cu o linie defensivă în cinci și ne-a fost bine până la penalty. La 0-3, ne-am aruncat în atac și am fost prinși pe un contraatac.

Nu am știut cum să gestionăm acest meci. Trebuie să ne facem autocritica, pentru că arătăm ca niște fraieri. Trebuie să fim conștienți că suntem Rayo și trebuie să ne arătăm adevărata față pe San Mames”, a declarat Andrei Rațiu după meci.