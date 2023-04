Emma Răducanu susține România în Cupa Billie Jean King. Ce mesaj clar i-a lăsat Anei Bogdan

Ana Bogdan (30 de ani, 58 WTA) a revenit cu un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare, după victoria uimitoare, reușită în meciul de deschidere al barajului disputat de echipa României în Slovenia.

Deplasat la Koper pentru a obține biletul de calificare la turneul final al Cupei Billie Jean King, lotul național condus de Ana Bogdan a primit o injecție de moral puternică, după ce jucătoarea din Sinaia a reușit să câștige o partidă care părea pierdută la scorul de 0-4 în setul decisiv.

Ana Bogdan's post on Instagram after her epic comeback win today for Romania over Slovenia. pic.twitter.com/9p1rwrJdcn