Ilie Nastase, dezamagit total dupa descalificarea lui Novak Djokovic! "Ar trebui sa se opreasca turneul. S-a mai intamplat ca Serena Williams sa-si iasa din pepeni si nu a fost amendata"

Ilie Nastase a ramas cu un gust amar dupa descalificarea lui Djokovic.

Ilie Nastase (74 de ani) a fost dezamagit de faptul ca Novak Djokovic a fost descalificat de la US Open dupa ce sarbul a lovit cu o minge un arbitru de linie. Nastase a considerat ca decizia luata a fost mult prea dura asupra lui "Nole". De asemenea, fostul mare jucator de tenis nu crede ca Djokovic a vrut sa loveasca arbitrul cu intentie.

"Eu stiu ca el e un baiat foarte linistit, am fost surprins de toata treaba asta si nu cred ca a lovit-o pe doamna arbitru cu intentie. El n-are antecedente, nu e violent. Daca mai da de o mie de ori, n-o mai loveste pe doamna. Din cate am inteles, el era cu spatele cand a lovit mingea.

Noi, cel care-l cunoastem, stim ca a fost un gest facut din greseala. N-a vrut sa dea in arbitru, probabil ca era frustrat, dar de ce ar lovi pe cineva?”, a declarat Ilie Nastase pentru GSP.

Fostul numarul 1 mondial din istoria ATP a considerat ca decizia luata impotriva lui Djokovic a fost prea drastica si a mentionat numele Serenei Williams, jucatoare cunoscuta pentru unele momente de nervozitate din timpul meciurilor:

"E putin politic. S-a mai intamplat ca Serena Williams sa-si iasa din pepeni si n-a fost amendata cat trebuia. La Djokovic, au folosit regulamentul din plin.

E pacat ca Djokovic sa plece din turneu in felul acesta. E pacat pentru tenis, pentru turneu, ar trebui sa se opreasca! Sincer, nici nu m-am uitat la US Open. Daca nu sunt spectatori, nici nu ma mai intereseaza atat de mult. Ce sa urmaresc? Niste antrenamente?!”, a incheiat Nastase.