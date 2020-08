COLOSAL! Cadoul de 240.000 de euro pe care i l-a facut Ilie Nastase sotiei sale! "Mai am cinci, dar asta mi-o doream foarte mult!"

Ilie Nastase s-a facut din nou remarcat printr-un cadou fabulos facut sotiei sale, Ioana.

Ioana implineste 45 de ani pe 15 sepembrie si Ilie Nastase i-a facut un cadou special: un Bentley Continental de 240.000 de euro, anunta viva.ro.

Ioana si-a dorit foarte mult acest model de masina dupa ce a vazut una in fata blocului si a ramas impresionata:

"De data aceasta, masina e de la Ilie. Am primit cadou de la sotul meu o masina pe care mi-o doream foarte mult. Acum doua saptamani, cineva a parcat in fata blocului un Bentley modelul acesta si am zis: «Wow, ce masina frumoasa». Am fost imediat in reprezentanta si am luat-o pe loc. Mai am cinci masini, diferite marci, dar nu se compara cu aceasta. Este de vis", ar fi spus Ioana pentru Click.ro.

Ilie Nastase si Ioana Simion s-au casatorit in aceasta vara. Este a cincea casnicie pe care o are fostul mare tenismen. Cei doi erau casatoriti civil de anul trecut, iar in aceasta vara au facut cununia religioasa.