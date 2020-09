Ilie Nastase, luat peste picior de Ion Tiriac: "Are 80 sau 85 de ani si n-a muncit o zi in viata lui!"

Ion Tiriac il admira pe Ilie Nastase pentru alegerile pe care le-a facut de-a lungul vietii sale.

Miliardarul Ion Tiriac s-a declarat impresionat de stilul de viata pe care inca il are Ilie Nastase si a facut glume la adresa primului numar 1 ATP din Era Open.

"Ilie Nastase e cel mai inteligent om de pe aceasta planeta. Are 80 sau 85 de ani (n.r. Ilie are, in fapt, 74 de ani) si nu a muncit nicio zi in viata lui. Iar acum i-a cumparat sotiei o masina de 250.000 de euro.

Am auzit ca Radoi vrea sa-si faca o masina cadou daca va califica nationala. Sa vorbeasca cu Ilie. Ma intreb ce-si va mai cumpara acum. Am auzit ca avioanele s-au ieftinit," a declarat Ion Tiriac, conform GSP.

Ion Tiriac si Ilie Nastase au castigat proba de dublu a turneului de la Roland Garros din 1970, cand i-au invins in finala pe americanii Arthur Ashe si Charles Pasarell, scor 6-2, 6-4, 6-3.