Ilie Năstase, fericit că documentarul „Nasty” a apărut la timp: „Mai mult de numărul unu nu puteam să fiu!”

Ilie Năstase (77 de ani) a admis cu sinceritate la premiera documentarului „Nasty” că se bucură de faptul că această proiecție a avut loc în timpul vieții sale.

Primul număr unu din istoria clasamentului ATP a mărturisit că nu a văzut documentarul înaintea celorlalți, ci a preferat să fie surprins la premiera care a avut loc în Sala Palatului.

Ilie Năstase, despre documentarul Nasty: „Am ținut foarte mult să fiu în viață, să nu mi-l facă după ce nu mai sunt în viață.”

„Am ținut foarte mult să fiu în viață, să nu mi-l facă după ce nu mai sunt în viață. Sunt foarte fericit că a venit atâta lume.

Lui Tudor Giurgiu i-au luat trei ani să facă filmul ăsta. Am fost invitați și la Cannes, asta e o noutate,” a declarat Ilie Năstase, prevestind succesul filmului-documentar.

Înainte de documentar, prezentatoarea Știrilor PRO TV, Andreea Esca a susținut un discurs, iar în audiență s-a regăsit inclusiv Horia Tecău, căpitanul nejucător al echipei României de tenis feminin, care, în weekendul trecut, a obținut calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King.

„Melodia care este în film este melodia lui Sinatra - I Did It My Way - și sunt foarte mulțumit de cum a ieșit. Mai mult de numărul unu nu puteam să fiu,” a completat Ilie Năstase, în stilul caracteristic.

Ilie Năstase, singurul tenismen român care a câștigat titluri de mare șlem în proba de simplu

În proba feminină, Virginia Ruzici și Simona Halep au repetat performanța, în 1978, respectiv în 2018 și în 2019.



Ilie Năstase a câștigat în 1972 US Open, iar un an mai târziu a triumfat în proba individuală a turneului de la Roland Garros.

Marele regret din cariera tenismenului român rămâne eșecul suferit în finala Cupei Davis 1972, ultim act disputat la București, cedat de echipa condusă de Țiriac și Năstase cu 3-2 la meciuri, în fața americanilor.